Sport vence o Coritiba por 1 a 0 e assume a liderança do Brasileirão

O Sport derrotou o Coritiba por 1 a 0, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe pernambucana chegou a 7 pontos e assumiu a liderança - tem a mesma pontuação de Goiás e Corinthians, mas leva vantagem no saldo de gols. Já o clube paranaense amarga a 14.ª colocação, com três pontos. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, enquanto que o Coritiba recebe o Avaí, em Curitiba.

O Sport fez valer seu mando de campo desde o início do jogo, atacando e pressionando a equipe paranaense. Preso na defesa, o Coritiba focou sua atuação nos contra-ataques, sem muita eficiência. De tanto pressionar, o time rubro-negro pernambucano abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com Neto Moura, que empurrou a bola para o fundo da rede após passe de Régis, pela direita.

Em desvantagem no placar, o Coritiba até conseguiu pressionar os pernambucanos nos minutos finais do primeiro tempo, mas encontrou uma defesa do Sport bem posicionada, que evitou a aproximação perigosa do rival e ainda armou alguns contra-ataques. Na saída para o intervalo, a equipe paranaense se queixou bastante do árbitro Sandro Meira Ricci, que havia distribuído quatro cartões amarelos para o time de Curitiba.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram com o mesmo ímpeto de procurar o ataque, mas o Sport continuou mantendo mais volume de jogo e mais posse de bola. O Coritiba até teve, aos 14 minutos, oportunidade de igualar o marcador, com bola desviada por Wellington Paulista, que acabara de entrar, batendo no travessão, após cobrança de falta de Ruy. Foi uma das melhores chances de gol dos paranaenses na partida. A outra aconteceu aos 36 com Paulinho chutando para fora, rente à trave, após cruzamento de Ruy.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 0 CORITIBA

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Neto Moura (Elber) e Régis (Diego Souza); Mike (Danilo) e Joelinton. Técnico: Eduardo Baptista.

CORITIBA - Bruno; Norberto, Leandro Almeida, Welinton e Ivan; Helder, João Paulo, Rosinei (Wellington Paulista), Ruy e Thiago Galhardo (Paulinho); Rafhael Lucas (Negueba). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Neto Moura, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rithely (Sport); Norberto, João Paulo, Ivan e Rosinei (Coritiba).

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 12.119 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).