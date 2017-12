Sport vence o Joinville por 3 a 0 O Sport, que conquistou o título estadual no meio da semana, não teve dificuldades para vencer o Joinville, por 3 a 0, na Ilha do Retiro, neste sábado à noite, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time na quinta posição, com 24 pontos. O time catarinense continua com 16 pontos, em 21º lugar, e ameaçado pelo rebaixamento. O jogo começou equilibrado, mas aos poucos o time de Pernambuco impôs sua melhor condição técnica. O zagueiro Gaúcho, de cabeça, abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, outro gol, agora marcado por Adriano Chuva. Aos 10 minutos do segundo tempo, Weldon ampliou. O Joinville, que estreou o técnico Ademir Fonseca no lugar de Arnaldo Lira, nada pôde fazer a não ser lamentar a derrota.