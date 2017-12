Sport vence o Mirassol de virada e se classifica às quartas da Copinha

O Sport é o terceiro classificado para as quartas de final da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após um embate equilibrado, o time pernambucano venceu o Mirassol por 2 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP).

Com o resultado, o Sport fica no aguardo para conhecer quem será o adversário na próxima fase. O clube enfrentará o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Ceará, que jogam ainda neste sábado, em Osasco (SP). Assim como o Corinthians, os pernambucanos chegam às quartas de final com 100% de aproveitamento, sendo seis jogos e seis vitórias.

Por outro lado, o Mirassol dá adeus às chances de classificação como melhor perdedor. Os paulistas terminam o torneio com 11 pontos, enquanto que o Internacional, derrotado pelo time corintiano, já conquistou 12. Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Bahia também têm chances de classificação mesmo se perderem.

Jogando com a torcida a favor, o Mirassol abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Após troca de passes, o atacante Murilo bateu na saída do goleiro Maílson.

Melhor em campo, o Sport reagiu no segundo tempo. O time chegou ao empate aos 15 minutos, em cobrança de falta do volante João Erick. A virada aconteceu aos 18. A defesa falhou e o zagueiro Mica entregou de presente para o meia Horácio, que só rolou para Fábio Carvalho marcar.