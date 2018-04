Sport vence outra e já oitavo O Sport confirmou a sua ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o São Raimundo por 2 a 1, em Recife, na noite desta terça-feira. Com esse resultado, o time chegou aos 26 pontos e ocupa a oitava colocação no campeonato. Os gols foram de Cleisson aos 12 minutos do primeiro tempo e Alecsandro aos 11 da etapa final. O time da Ilha do Retiro dominou o jogo e poderia ter vencido por mais gols. O goleiro Paulo Mendes, do São Raimundo, defendeu um pênalti cobrado por Danilo Santos. Aos 33 minutos, Nando diminuiu para o time manuara, que permanece com 21 pontos, em 13º lugar. O líder do campeonato é o Náutico (36 pontos), que joga sexta-feira, contra o Santo André, no ABC.