Sport vence Paulista pela Série B O Sport, que havia empatado com o CRB na estréia do Campeonato Brasileiro da Série B, venceu o Paulista neste domingo por 2 a 0 e manteve uma invencibilidade de 18 jogos sem derrotas. O Marília é líder isolado com seis pontos. O Jundiaí, que na primeira rodada havia vencido o Mogi Mirim por 2 a 1, suportou a pressão dos pernambucanos até os 38 minutos do segundo tempo, mas acabou tomando dois gols nos instantes finais. Em campo, o Sport começou a partida de forma arrasadora, perdendo duas boas chances de gol com Valdir Papel e Adriano Chuva. O Paulista tentava marcar nos contra-ataques. Melhor em campo, os pernambucanos marcaram aos 38 minutos. O meia Ricardinho recebeu lançamento e chutou na saída do goleiro Buzetto. Nove minutos depois o Sport ampliou. Após cruzamento na área, Adriano Chuva deixou a sua marca. Completando a rodada, em Anápolis, a Anapolina venceu o Náutico por 3 a 1. Samir abriu o placar aos nove minutos. O experiente Mabília empatou no início do segundo tempo, mas Cafu e Leonardo Goiano marcaram e deram a vitória para os goianos. Em Belo Horizonte, o outro goiano, o Vila Nova, não foi bem e acabou sendo goleado por 4 a 1. Fábio, Leonardo e Alessandro abriram 3 a 0 nos primeiros 35 minutos de jogo. Souza descontou no final do primeiro tempo na esperança de conseguir o empate. Fahel, entretanto, marcou o quarto para os mineiros e selou a vitória do América. Ficha Técnica: Sport: Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciúma e Juninho Goiano; Ataliba, Fernando César (Júnior Amorim), Nildo (Cleysson Rato) e Cléber; Adriano Chuva e Valdir Papel (Ricardinho). Técnico: Hélio dos Anjos. Paulista: Buzetto; Luís Paulo, Danilo, Asprilla e Julinho; Alemão, Léo, Marco Túlio (Léo) e Canindé (Ivan Rocha); Izaías e Maurício (Márcio). Técnico: Zetti. Árbitro: Manoel Aguiar Moita (CE). Cartão Amarelo: Gaúcho, Ataliba, Carlinhos, Asprilla, Danilo e Izaías. Cartão vermelho: Luís Paulo. Gols: Ricardinho 38 e Adriano Chuva aos 47 minutos do segundo tempo. Local: Estádio da Ilha do Retiro, no Recife.