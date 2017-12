Sport viaja terça para Garanhuns Um domingo reservado ao lazer e à família. Assim foi o dia para os jogadores do Sport. Depois de vencer o Botafogo por 3 contra 1, sábado, no quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, os rubro-negros foram dispensados pelo técnico Hélio dos Anjos para retornarem às suas casas. Satisfeitos com o resultado da partida, que mantém o Leão vivo na disputa pela chegada à primeira divisão, os jogadores voltam a regime de concentração na manhã desta segunda-feira. O treinamento recomeça cedo. De acordo com informações da comissão técnica, a equipe terá que se reapresentar às 8h e logo após às 9h será iniciado um trabalho de exercícios e treino com bola. A exceção fica por conta do atacante Adriano Chuva, entregue ao departamento médico. Com uma grave luxação na coxa esquerda, Chuva não deve voltar à equipe a tempo de enfrentar o Palmeiras, no próximo dia 23. Sem esconder a alegria diante do resultado contra o Botafogo, Hélio dos Anjos confirma o trabalho de apoio psicológico e vai manter a equipe. "Durante a semana passada tivemos muitas conversas e sei que isso ajudou imensamente a manter a tranqüilidade dos jogadores. Esse trabalho será mantido", argumentou o treinador. Inicialmente prevista para a próxima quinta-feira, a ida da equipe rubro-negra para a cidade de Garanhuns, no Agreste pernambucano, distante 226 KM do Recife, deverá ser antecipada em dois dias. De acordo com informações da diretoria do clube, a viagem deve acontecer na noite da terça-feira. "É importante conhecer o máximo possível o campo para ajudar na familiarização", avaliou Hélio dos Anjos. Segundo a Federação Pernambucana de Futebol, o estádio Gigante do Agreste, passará por uma série de obras ao longo desta semana e no próximo domingo, quando acontece a partida entre Sport e Palmeiras, estará pronto para receber as equipes e as torcidas.