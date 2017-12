Sport vira sobre o Bahia em Recife Em apenas 12 minutos, o Sport conseguiu uma grande virada sobre o Bahia, por 3 a 2, nesta terça-feira à noite, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), na abertura da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano perdia por 2 a 0 até os 32 minutos do segundo tempo, quando iniciou sua reação e chegou à vitória aos 44 minutos. A virada recolocou o Sport na briga por uma vaga na segunda fase, porque chegou aos 27 pontos, em nono lugar. O Bahia, porém, com 22 pontos, em 16º lugar, continua seriamente ameaçado pelo rebaixamento. O tricolor baiano fará mais dois jogos e, longe de sonhar com a classificação à segunda fase, vai brigar para fugir da Série C. Dill abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo e Rodriguinho ampliou aos 14 minutos da etapa final. O Sport correu atrás do prejuízo, criou várias chances mas apenas conseguiu diminuir com um chute forte de Éder, aos 32 minutos. Três minutos depois, Jadilson empatou de cabeça. Aos 44 minutos, Jadilson, de novo, marcou e decretou a grande virada.