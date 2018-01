Sport visita Ponte Preta para fechar Brasileirão com melhor campanha da história

Ao time pernambucano resta apenas se apegar em fazer a melhor campanha do clube na história dos pontos corridos. Na atual competição, o máximo que a equipe pode chegar é na quinta colocação - que fará com que o clube pule as três primeiras fases da Copa do Brasil de 2016. Para isso, precisa vencer a equipe paulista e torcer por um tropeço do Internacional, que recebe o Cruzeiro e ainda sonha com o G4 da competição.

Depois de vencer o campeão Corinthians na última rodada, o Sport subiu para o sexto lugar com 56 pontos, dois atrás do clube gaúcho. O time pernambucano pode até chegar à mesma pontuação do São Paulo, o quarto colocado, mas ficaria atrás no número de vitórias.

O técnico Paulo Roberto Falcão não revelou a última escalação da equipe na temporada. Certo apenas é que ele não contará com os volantes Wendel e Rithely e o meia Marlone, suspensos. Ronaldo e Neto Moura devem ser os substitutos na marcação do meio de campo. Na armação das jogadas, o treinador tem como opções Régis ou Maikon Leite.