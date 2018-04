Sport volta aos treinos com novo técnico e seis reforços Depois de amargar a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Sport voltou aos treinos nesta segunda-feira com novidades no comando e no elenco. Contratado em 2009, o técnico Givanildo Oliveira iniciou oficialmente o seu trabalho na equipe e o clube apresentou seis novos reforços.