Sporting admite ofertas por Jardel O Sporting agora até quer se livrar de Jardel, mas não sabe como. O clube português insistiu para que o artilheiro da temporada passada retomasse atividades corriqueiras, não obteve sucesso e decidiu sair à procura de compradores. As principais consultas ocorreram com Barcelona e Real Madrid, sem que se chegasse a um acordo. ?Tratamos de conciliar interesses do atleta e do clube?, revelou nesta sexta-feira José Bettencourt, diretor do Sporting. ?Jardel nos custou US$ 8,5 milhões e não podemos perder dinheiro?, alegou o dirigente, ao recordar quanto foi pago para tirá-lo do Galatasaray. Bettencourt disse que o Barcelona queria Jardel, mas na base da troca. Já a oferta do Real Madrid teria sido ?insatisfatória?, em sua avaliação. O Bétis teria feito proposta ?risível?. A explicação não convenceu José Veiga, procurador do atleta. Ele diz que o Sporting dificulta a transferência. O jogador está no Brasil e teve o contrato suspenso temporariamente. O caso pode ir parar na Fifa.