Sporting anuncia acordo com Liedson Indiferente à batalha jurídica que o jogador vem travando com o Corinthians, o Sporting de Lisboa confirmou nesta sexta-feira a contratação do atacante Liedson. Em seu site oficial na internet o Sporting informa que adquiriu os direitos federativos do jogador por 2 milhões de euros. Os dirigentes informam que o jogador será apresentado ainda hoje ao técnico Fernando Santos e poderá estrear já na terça-feira, na partida contra o Porto, no estádio da Antas. Na véspera, Liedson esteve no Estádio José Alvalade, onde vestiu pela primeira vez a camisa do clube e posou para fotografias. Enquanto isso, no Brasil, representantes do jogador e do Corinthians ainda discutem a transferência. A expectativa é a de que ainda hoje, um juiz da 54ª Vara de Justiça de São Paulo decida se acata ou não o pedido de liminar que dá direito ao atacante de formalizar sua transação para o futebol português. É a cartada decisiva, já que o prazo para as inscrições na Europa acaba domingo. ?Acho um absurdo que o clube (Corinthians) assine um contrato garantindo que libera o jogador em julho de 2003, se não exercer seu direito de preferência, e agora não cumprir com isso. Se estão desconfiados do Sporting, não podem penalizar o atleta", disse a advogada Gislaine Nunes, que defende os interesses de Liedson. O Departamento Jurídico do Corinthians alega que não se importa em liberar o jogador, desde que seja apresentado de forma clara o teor da negociação. O clube ficou desconfiado porque o site oficial do Sporting teria anunciado que o atacante estaria sendo contratado por 3,2 milhões de euros, enquanto a versão apresentada pelos agentes de Liedson fala em 2 milhões de euros. O contrato prevê que se Liedson for negociado por um valor superior R$ 7 milhões, o clube paulista tem direito a 25% do valor da transação.