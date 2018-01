Sporting bate Benfica no clássico português O Benfica está mais distante da briga pelo título português. O time dirigido pelo espanhol José Antonio Camacho recebeu o Sporting, perdeu por 3 a 1 e não saiu dos 33 pontos ? seis a menos do que o líder Porto, que nesta segunda-feira recebe o Rio Ave. O Sporting, que venceu com gols de Rochemback (expulso ainda no primeiro tempo), Silva e Sá Pinto, é o vice-líder com 37. O zagueiro Luisão descontou para o Benfica, 3º colocado. A 16 ª rodada teve ainda Belenenses 0 x 2 Paços Ferreira, Vitoria Guimarães 1 x 0 Estrela Amadora 0, Nacional 3 x 0 Alverca, Moreirense 3 x 1 Beira-Mar e Gil Vicente 2 x 1 Marítimo.