Sporting Braga goleia em Portugal O Sporting Braga goleou o Campomaiorense por 4 a 0, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Português. Edmilson e Zé Roberto marcaram dois gols cada, garantindo o 54º ponto do time na competição. A equipe está estabilizada no quarto lugar. A liderança é do Boavista, que tem 62 e que faz o único jogo deste sábado, contra o Sporting Lisboa, terceiro colocado, com 55. No domingo, o vice Porto enfrenta o Aves.