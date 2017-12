Sporting busca ?milagre? em Buenos Aires O Sporting Cristal, do Peru, enfrentará o Boca Juniors, nesta quarta-feira à noite, em Buenos Aires, precisando de um milagre. Tem de vencer por dois gols de diferença para seguir na Libertadores, mas mesmo assim, o técnico Wilmar Valencia admite que o time será cauteloso. ?Ser atrevido contra o Boca seria um suicídio. Por isso, vamos buscar o resultado com inteligência, sem desespero e sem ansiedade?, alerta Valencia, que terá os desfalques de Villalta e Cominges. Do lado do Boca, o atacante Schelotto está fora e Tevez, seu companheiro, ainda é dúvida.