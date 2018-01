Sporting confia em Liedson na Uefa O Sporting estréia nesta quinta-feira nas quartas-de-final da Copa da Uefa confiando nos gols de Liedson e em seu bom retrospecto em jogos na Inglaterra nesta temporada para se dar bem na partida contra o Newcastle - o jogo de volta será dia 14, em Lisboa. Liedson é o artilheiro da competição com oito gols. Ele também é o goleador do Campeonato Português, com 23, e fez um na Copa de Portugal. Seu companheiro de ataque será Sá Pinto. O time português já jogou duas vezes no estádio do Newcastle nesta temporada. Num torneio amistoso, ganhou por 1 a 0 - a partida marcou a estréia do lateral Rogério, ex-Corinthians. Na primeira fase da Copa da Uefa, o jogo terminou empatado por 1 a 1. O Sporting voltou a jogar na Inglaterra na fase anterior da competição. Enfrentou o Middlesbrough e ganhou por 3 a 2. A equipe viajou motivada por causa da grande atuação que teve na rodada de sábado do Campeonato Português, quando goleou o Boavista fora de casa por 4 a 0 - Liedson fez dois. "As equipes inglesas são muito fortes fisicamente e usam bastante o jogo aéreo. Mas estamos preparados para fazer uma boa partida", afirmou Rogério. O Newcastle não contará com o atacante holandês Patrick Kluivert, que está machucado. E o técnico Graeme Souness está preocupado com o ambiente no grupo por causa da briga entre Lee Bowyer e Kieron Dyer. Os dois trocaram socos durante a partida de sábado contra o Aston Villa e foram expulsos. A diretoria considerou Bowyer culpado pelo incidente e decidiu que ele ficará seis semanas sem receber salário. VILLARREAL PENSA GRANDE - Em Moscou, o CSKA receberá o Auxerre. Vágner Love, que continua nos planos da MSI para reforçar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, está escalado. Na Espanha, o Villarreal receberá o AZ Alkmaar. "Ano passado, perdemos para o Valencia na semifinal. Por que não podemos sonhar em ir mais longe nesta temporada?", disse o atacante José Mari. Na outra partida do dia, o Austria Viena jogará em casa contra o Parma. "Nosso sonho é ganhar a Copa da Uefa e escapar do rebaixamento no Campeonato Italiano", disse o zagueiro Paolo Cannavaro. As semifinais serão disputadas nos dias 28 de abril e 5 de maio. O ganhador do confronto entre CSKA e Auxerre jogará contra o vencedor de Austria Viena e Parma. O outro jogo reunirá o vencedor de Newcastle e Sporting contra quem passar entre Villarreal e AZ Alkmaar. A final será dia 18 de maio em Lisboa, no estádio do Sporting.