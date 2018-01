Sporting continua colado no Benfica O Sporting ganhou nesta segunda-feira por 3 a 1 do Moreirense, na casa do lanterna (25 pontos) do Campeonato Português 2004/05, e com isso continua na disputa do título de campeão da temporada, pois agora está a apenas um ponto atrás do líder Benfica na classificação (54 a 55). O time de Lisboa divide a posição com o Braga. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Português 2004/05.