Sporting continua líder em Portugal O Sporting de Lisboa manteve a liderança do Campeonato Português depois da vitória deste domingo contra o Santa Clara por 3 a 0. Os três gols saíram no segundo tempo. O brasileiro Jardel marcou o primeiro de pênalti, Pedro Barbosa fez o segundo e Paulo Bento fechou o placar. Após 26 rodadas, o Sporting tem 57 pontos, seguido pelo Boavista, que venceu no sábado o Braga por 2 a 0, com 56 pontos, e Porto e Benfica, ambos com 48 pontos, na terceira posição. Outros resultados deste domingo: Alverca 2 x 0 Beira Mar Farense 1 x 1 Varzim Paços Ferreira 6 x 0 Salgueiros União Leiria 0 x 0 Vitória Setubal