Sporting Cristal consegue ganhar e respira no Grupo 2 O Sporting Cristal, do Peru, conseguiu manter aceso o sonho de garantir sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores ao ganhar do Bolívar por 2 a 1, no início da noite desta quarta-feira, no Estádio San Martín, em Lima, no Peru. Com a vitória o time peruano continua na última posição (quarto) mas está com três pontos, a um ponto do próprio Bolívar (tem quatro), que provisoriamente fica em segundo lugar (depende do resultado do jogo Independiente x Estudiantes, nesta quinta). Os gols do jogo saíram todos no segundo tempo: para o Sporting Cristal marcaram Gustavo Vassallo (aos sete) e Reiner Torres (aos 36), enquanto que Daner Pachi (aos 34) descontou para o time visitante.