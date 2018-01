Sporting Cristal e Estudiantes ficam no 2 a 2, no Peru A equipe peruana do Sporting Cristal e o Estudiantes de La Plata, da Argentina, empataram por 2 a 2, na noite de terça-feira, no Estádio Nacional de Lima, na partida válida pela quinta rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Os gols do Cristal foram assinalados por Jorge Soto, aos 19 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, e William Chiroque, aos 31 minutos do segundo tempo. Pelo Estudiantes marcaram Mariano Pavone, aos 34 da etapa inicial, e José Luis Calderón, quando faltavam dois minutos para o encerramento do jogo.