Sporting Cristal goleia o Rosario Central O Sporting Cristal assumiu a liderança isolada do Grupo 9 da Taça Libertadores, ao golear, nesta terça-feira à noite, por 4 a 1, o Rosario Central, da Argentina, em Lima. Com este resultado, o time peruano alcança dez pontos, contra sete do time argentino. Olimpia, do Paraguai, e Coritiba somam quatro pontos cada. Jorge Soto (2) - um de bicicleta e outro de pênalti - Rivarola e Moisela marcaram para o Sporting, enquanto Carbonari descontou para o Rosario. Em outro jogo desta terça, o The Strongest, da Bolívia, derrotou o Penãrol por 2 a 0, com gols de Alex da Rosa. A equipe boliviana soma quatro pontos e se iguala a Penãrol e São Caetano no Grupo 1. A liderança é do América, do México, que acumula dez pontos.