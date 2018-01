Sporting Cristal vence Bolívar com gol no último minuto O Sporting Cristal derrotou o Bolívar por 2 a 1, em La Paz, resultado que mantém a equipe peruana com chances de se classificar no Grupo 2 da Copa Libertadores. Sérgio Leal marcou o primeiro gol do Sporting Cristal, aos 20 minutos. O Bolívar conseguiu empatar aos 13 minutos, com Martín Menacho, mas, aos 45 minutos, Henry Quinteros fez o gol salvador. O Independiente lidera o Grupo 2 com sete pontos em três jogos. O Sporting Cristal é o vice-líder com seis pontos em quatro partidas. O Estudiantes de La Plata divide a última colocação, com quatro pontos em três jogos, com o Bolívar, que tem quatro pontos em quatro jogos.