Sporting Cristal vence e complica Olimpia O Sporting Cristal deu um passo decisivo para a classificação à próxima fase da Copa Libertadores da América ao vencer na madrugada desta quarta-feira o Olimpia por 3 a 2, em jogo disputado no estádio Nacional de Lima. Zegarra, Bonnet e Junior marcaram para os donos da casa, enquanto Franco e López fizeram para a equipe paraguaia. Com o resultado, o time peruano somou sete pontos e divide a liderança do grupo 9 com o Rosario Central, da Argentina. O Olimpia amarga a lanterna ao lado do Coritiba, com apenas 1 ponto.