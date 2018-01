Sporting Cristal vence na Libertadores O Sporting Cristal conquistou nesta quarta-feira a sua primeira vitória na Copa Libertadores da América ao derrotar o Universidad Católica por 1 a 0, em jogo válido pelo grupo 2 do torneio sul-americano. O gol foi marcado pelo atacante Flavio Maestri. A vitória deixa a equipe peruana com três pontos ao lado do Paysandu e do Cerro Porteño.