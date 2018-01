Sporting Cristal vence Olimpia O time peruano Sporting Cristal venceu hoje Olimpia do Paraguai por 3 a 2 em Lima, pela Taça Libertadores. Foi a primeira vitória do Sporting Cristal no grupo 4 da competição. O argentino Gastón Córdoba abriu o marcador aos 12 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti. Aos 42 minutos, o colombiano Wálter Escobar empatou para o Olímpia. No segundo tempo, Gabriel Gonzáles conseguiu virar o placar aos 10 minutos de jogo, mas o Sporting empatou 1 minuto depois, com Piero Alva. A vitória do Sporting veio com o gol de Julinho, aos 38 minutos. O Olímpia encerrou o jogo com nove jogadores. Juan Franco e Víctor Quintana foram expulsos.