Sporting descarta chance do volante Elias acertar com Flamengo

LISBOA - O Sporting, de Portugal, divulgou nota oficial nesta quinta-feira para informar que não existe qualquer chance de o volante Elias se transferir para o Flamengo, depois de ter defendido o time carioca com sucesso na temporada passada do futebol brasileiro. O clube resolveu se manifestar horas depois de o jornal português A Bola ter publicado que o time de Lisboa aceitou uma proposta flamenguista de 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta.

O Sporting não cita o diário local em questão, mas usa um tom de repúdio contra reportagens publicadas nos últimos dias que dariam conta de que o jogador poderia ser contratado em definitivo pelo clube carioca.

"Uma vez mais, o Sporting Clube de Portugal lamenta e repudia as notícias que têm sido veiculadas sobre o mercado de transferências, pelo fato de serem totalmente especulativas e, pior que isso, falsas", inicia o comunicado oficial, que em seguida enfatiza: "As notícias que têm sido publicadas nos mais diferentes órgãos de comunicação social sobre o jogador Elias são completamente falsas, tanto assim é que neste momento e tendo em conta o conteúdo das propostas do Flamengo e em posse do Sporting, não se vislumbra qualquer hipótese de o referido jogador se transferir para este clube".

Apesar da posição oficial do Sporting a respeito de Elias, o Flamengo ainda não desistiu da contratação do jogador, que foi um dos principais nomes do time na campanha vitoriosa da última Copa do Brasil e seria um grande trunfo para a Libertadores de 2014. O próprio atleta já admitiu que quer defender a equipe em 2014 e sua vontade de retornar ao clube pode pesar, até pelo fato de ele é um jogador considerado caro para o clube português, hoje atravessando dificuldades financeiras.

Contratado em 2011 pelo Sporting, Elias possui um alto salário e ainda tem contrato com o clube português até 2016, mas poderá definir um novo destino para a sua carreira até o próximo dia 31, quando se fecha a janela de transferências entre clubes europeus.