Sporting e Austria também avançam O Sporting Lisboa, dos brasileiros Liedson e Rogério, também obteve vaga nas quartas-de-final da Copa da Uefa ao vencer nesta quinta-feira o inglês Middlesbrough, em casa, por 1 a 0. O time português também vencera na Inglaterra por 3 a 2. Júlio Baptista e Renato não tiveram a mesma sorte com o Sevilla, que foi derrotado pelo Parma, na Itália, por 1 a 0. Em casa, o time espanhol empatara sem gols. O Zaragoza, de Sávio, empatou com o Austria Vienna, por 2 a 2, e foi desclassificado, pois ficou no 1 a 1 no campo do adversário. No duelo francês, o Auxerre levou vantagem sobre o Lille. Nesta quinta-feira, em casa, empate sem gols. No primeiro jogo vitória por 1 a 0. Os outros classificados para as quartas são Newcastle e Alkmaar.