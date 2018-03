Sporting e Benfica duelam pelo título Com mais de 60 mil ingressos vendidos e sem contar com sua principal estrela, o brasileiro Liedson, o Sporting encara neste sábado o clássico contra o Benfica pelo Campeonato Português, no Estádio da Luz, em Lisboa. Quem vencer praticamente assegura o título da temporada, que acaba no próximo fim de semana. Os dois estão com 61 pontos, mas o Sporting tem saldo de gols melhor que o do Benfica. O Sporting não vai contar com Liedson, suspenso pelo quinto cartão amarelo, Carlos Martins e Enakarhire. Mas terá em campo os brasileiros Rogério, Anderson Polga e Rochemback. O ex-meia do Inter de Porto Alegre e do Barcelona foi liberado para o jogo pelo departamento médico do clube. Apesar disso, Rochemback deve ser operado de uma hérnia no fim da temporada. A esperança dos Leões do Alvalade, que também fazem a final da Copa da Uefa em seu estádio na quarta-feira, contra o CSKA de Vágner Love e Daniel Carvalho, repousa em Pinilla, que vai substituir Liedson no ataque. O zagueiro Beto mostrou respeito pelo tradicional adversário. "O Benfica tem uma boa equipe, formada por bons jogadores, que vão ter uma oportunidade que já não têm há muitos anos. Eles vão querer aproveitar este momento", alerta. "Mas para isso vão ter que nos vencer." Do lado do Benfica, a expectativa para o clássico é enorme. Os Encarnados, que contam com os brasileiros Luisão, Geovanni e Paulo Almeida, treinaram com portões fechados sob o comando do italiano Giovanni Trapattoni. O treinador acredita que o campeonato só será decidido na última rodada, principalmente porque o Sporting enfrenta o CSKA no José Alvalade, pela Copa da Uefa. Mesmo assim, o italiano não perdeu a chance de provocar o adversário. "Vamos jogar para ganhar. Depois veremos quem merece ser campeão."