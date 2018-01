Sporting é goleado pelo Português O Sporting foi goleado por 4 a 0 para o Paços Ferreira, neste sábado, pelo Campeonato Português. O Sporting permaneceu com 6 pontos na classificação, o mesmo número do Paços Ferreira, que agora subiu para o 2º lugar. O líder do campeonato é o Benfica, com 9 pontos.