Sporting é o ?campeão de inverno? O Sporting terminou o primeiro turno na liderança do Campeonato Português, ao derrotar, o Beira-Mar por 2 a 1, em jogo válido pela 17.ª rodada. O rival Porto, que derrotou o Passos de Ferreira, por 1 a 0, está em segundo lugar, mas poderá cair uma posição nesta segunda-feira, caso o Boavista empate com o Vitoria de Setúbal. Ambos os times somam 32 pontos, quatro a menos do que o líder Sporting. Confira os resultados: Sexta-feira - Alverca 0 x 3 Braga; Sábado - Benfica 1 x 1 Marítimo, União Leiria 2 x 1 Vitoria Guimarães, Beira Mar 1 x 2 Sporting; Domingo - Belenenses 1 x 1 Santa Clara, Varzim 0 x 0 Salgueiros, Gil Vicente 3 x 1 Farense e Porto 1 x 0 Passos de Ferreira. Jogam nesta segunda-feira: Vitoria de Setúbal x Boavista. A primeira rodada do returno será no próximo fim de semana. Os jogos serão os seguintes: Gil Vicente x Vitoria Guimarães, Farense x Salgueiros, Benfica x Varzim, Porto x Sporting, Alverca x Santa Clara, União Leiria x Braga, Vitoria de Setúbal x Marítimo, Belenenses x Passos de Ferreira e Beira Mar x Boavista.