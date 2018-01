Sporting em campo apenas para faixas O Sporting recebe o Beira-Mar, neste domingo, no Estádio Alvalade, na última partida da temporada de 2001-2002 do Campeonato Português. O jogo será disputado depois que terminarem as outras oito partidas da 34ª rodada para permitir que as atenções se voltem para o novo campeão. O Sporting entra em campo para fazer a festa da conquista do título. Os torcedores preparam várias homenagens, principalmente para Jardel. O brasileiro é o artilheiro da equipe, com 40 gols, e também destaque do torneio. O ex-atacante do Grêmio, que brilhou também no Porto e no Galatasaray, foi o principal jogador na campanha do Sporting. O vice-líder Boavista (67 pontos, cinco a menos do que o campeão) recebe o Vitória de Setúbal. O Porto (65) visita o Paços Ferreira. As demais partidas da rodada final: Braga x Alverca, Farense x Gil Vicente, Maritimo x Benfica, Salgueiros x Varzim, Santa Clara x Belenenses e Vitória Guimarães x União Leiria.