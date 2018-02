Sporting empata e fica mais distante da ponta em Portugal

O Sporting de Lisboa dos brasileiros Liédson, Anderson Polga e Ronny empatou neste domingo com o União de Leiria por 1 a 1, na capital portuguesa, e ficou mais distante do Porto, líder do campeonato, após 12 rodadas. O Porto tem agora 32 pontos, enquanto o Benfica permanece com 25. O Sporting de Lisboa é o terceiro, com 20. Veja também: Classificação Aos oito minutos, o russo Izmailov abriu o placar para o Sporting, enquanto Tonito deixou tudo igual para o União aos 38 da etapa final. Na sexta, Vitória de Setúbal e Belenenses empataram em 1 a 1 na partida que abriu a rodada. No sábado, o Porto superou o Benfica por 1 a 0 em pleno Estádio da Luz, com um gol do atacante Quaresma. O jogador, nome freqüente na seleção comandada pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari, balançou as redes aos 42 do primeiro tempo.