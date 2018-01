Sporting fecha com revelação do Bahia para tentar repetir Talisca

Há um ano, o técnico Jorge Jesus resolveu apostar na contratação de um jovem meio-campista do Bahia, Anderson Talisca, e acabou encontrando um atleta que rapidamente se tornou titular e um dos destaques do elenco do Benfica. Agora no comando do arquirrival Sporting, o treinador volta a apostar na base tricolor.

Nesta sexta-feira, o Sporting anunciou a contratação de Bruno Paulista, de apenas 19 anos, também revelado pelo Bahia. O jogador apareceu na reta final do Brasileirão do ano passado e vinha sendo titular da equipe na Série B. No mês passado, defendeu a seleção brasileira sub-22 nos Jogos Pan-Americanos.

O jogador chega ao Sporting por empréstimo, com valor de compra estipulado em 3,3 milhões de euros (R$ 12,75 milhões). O clube também esperava assinar com o ganês Kevin-Prince Boateng, demitido do Schalke 04 em maio, mas o africano não chegou a um acordo sobre os direitos de imagem e negociação foi abortada.

Para compensar o fracasso nessa negociação, o Sporting também acertou, nesta sexta-feira, com o italiano Aquilani, que estava na Fiorentina e assinou por três temporadas. O jogador defendeu a Itália na última Copa.

Em reformulação, o clube português já havia acertado com o atacante colombiano Teófilo Gutiérrez, que era desejado pelo Corinthians, e o costa-riquenho Bryan Ruiz, que chegou a ser especulado no Grêmio.