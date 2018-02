Sporting fica mais longe do Porto O Sporting obteve um mau resultado, neste sábado, ao só empatar com Belenenses, fora de casa, por 1 a 1. Com este resultado, a equipe soma 48 pontos, está na terceira colocação, 12 pontos atrás do líder Porto. No outro jogo deste sábado, União Leiria e Vitória Setúbal por 1 a 1.