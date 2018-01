Sporting ganha a Copa de Portugal Com um gol do atacante Jardel, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Sporting conquistou, neste domingo, pela 13ª vez a Copa de Portugal, ao derrotar o Leixões por 1 a 0. Há duas semanas, o Sporting conquistara o título português. Esta é a sexta vez na história que o clube ganha as duas principais competições de Portugal. As outras foram em 1941, 1948, 1954, 1974 e 1982. O Sporting, dirigido pelo técnico romeno Laszlo Boloni, garantiu uma vaga na Copa dos Campeões. Já o Leixões, da Terceira Divisão, ganhou a Copa, em 1961, diante do Porto, quando ainda atuva na primeira divisão. O segundo lugar garantiu uma vaga na próxima Copa da Uefa.