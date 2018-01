Sporting ganha e embola liderança Encerrando a 23.ª rodada do Campeonato Português, o Sporting ganhou do Estoril, em Lisboa, por 4 a 0. Com este resultado, o Sporting empata com Porto e Benfica na liderança da competição (42 pontos). E o Estoril é o 16.º, com 22 pontos.