Sporting ganha e mantém 2.º lugar Com três gols de Maurício Pinilla, o Sporting venceu o Braga por 3 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Português. Com o resultado, a equipe de Lisboa se manteve na vice-liderança do torneio, com 58 pontos, três a menos que o Benfica, e apenas um a mais que o terceiro colocado, o Porto dos brasileiros Diego e Luís Fabiano. O chileno Pinilla, de 21 anos, já havia brilhado na vitória do Sporting sobre o AZ Alkmaar, por 2 a 1, no meio de semana pela semifinal da Copa da Uefa. As duas equipes voltam a se enfrentar quinta-feira. na Holanda. Neste domingo, os brasileiros Liédson e Fábio Rochemback foram poupados pelo técnico do Sporting. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Português 2004/05.