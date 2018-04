Sporting Gijon e Zaragoza empatam pelo Espanhol Sporting Gijon e Zaragoza empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, no encerramento da quarta rodada do Campeonato Espanhol. O resultado deixou o time da casa em 12.º lugar na competição, com cinco pontos. Já o Zaragoza é o 15.º colocado, com quatro pontos.