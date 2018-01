Sporting goleia e continua como vice O Sporting goleou o Boavista por 4 a 0 neste sábado, na casa do adversário, e independente dos outros resultados da rodada deste final de semana do Campeonato Português já garantiu a sua permanência na segunda colocação na classificação, ao somar 48 pontos, três a mais que Braga e Porto, os únicos que podem lhe alcançar. O resultado foi muito ruim para o Boavista, pois além de ser goleado se distancia da disputa pelo título, pois fica com 45 pontos e pode cair para a quinta posição na classificação. A rodada continua neste domingo com os seguintes jogos: Academica x Estoril; Beira Mar x Penafiel; Nacional da Ilha da Madeira x Vitória de Setúbal; Moreirense x Belenenses; Porto x Gil Vicente; e Benfica x Marítimo. Na segunda, Braga x União Leiria encerram a rodada. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Português 2004/05.