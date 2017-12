Sporting impede liderança do Boavista O Sporting frustrou os planos do Boavista assumir a liderança isolada do Campeonato Português e venceu o adversário nesta segunda-feira por 2 a 0, na última partida da 12ª rodada do torneio. Com a vitória, o Sporting assumiu a quarta colocação, com 23 pontos, atrás do Benfica, com 24. Porto e Boavista dividem a liderança com 25.