Sporting não libera Nem para o Vasco O zagueiro Nem, que chegou a ser anunciado como novo reforço do Vasco para a temporada 2004, não virá mais para o clube. Apesar de ter acertado seu salário com a equipe carioca, os dirigentes do Sporting Lisboa não aceitaram liberar o jogador, que tem contrato com o time português até maio. "Infelizmente, as coisas aqui em Portugal são iguais no Brasil. Você faz um acordo e depois ele não é cumprido", afirmou Nem, referindo-se ao acordo verbal com a diretoria do Sporting de que, caso surgisse uma proposta do exterior, o atleta teria de ser liberado. Nem disse ter ficado muito feliz com o interesse do Vasco e que, se houver novo contato em maio, não terá problemas para se transferir. Com relação ao atacante Alex Alves, ele era esperado hoje em São Januário, mas não apareceu. O jogador aguarda uma proposta do futebol europeu e nem sequer respondeu se aceita a proposta do Vasco.