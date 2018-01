Sporting obriga jogadores a fazer exame O Sporting Lisboa quer de uma vez por todas acabar com a polêmica sobre o uso de doping de seus jogadores e obrigou nesta sexta-feira todos os que viajaram para a Suécia, onde venceram o Malmoe por 1 a 0, pela Copa da Uefa, a passar por exames de sangue e urina. Na noite de quarta-feira foram encontradas seringas com vestígios de sangue nos quartos de alguns atletas, entre eles no do zagueiro brasileiro Anderson Polga. De acordo com a edição desta sexta-feira do diário esportivo ?A Bola?, o clube português pediu controle de urina e sangue aos 19 jogadores que viajaram para o jogo. ?Dessa maneira poderemos eliminar qualquer acusação?, disse o médico da equipe, José Gomes Pereira. Agentes da polícia sueca confiscaram as seringas encontradas nas habitações do hotel e as levaram para um laboratório, onde serão feitas as análises das substâncias encontradas. O resultado deve sair nos próximos dias.