Sporting perde e fica longe do líder Sem o atacante brasileiro Jardel, o Sporting de Lisboa foi derrotado pelo União Leiria por 3 a 2, neste sábado. Com isso, a equipe ficou longe do líder Porto, que só joga na segunda-feira contra o Paços Ferreira. Está em terceiro lugar, com 25 pontos, oito a menos que o primeiro. Em outros dois jogos disputados neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Português, a Academica ganhou do Santa Clara por 3 a 2 e o Vitória de Guimarães empatou com o Moreirense por 1 a 1.