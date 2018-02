Sporting perde e segue em crise O Sporting Lisboa segue mal das pernas no Campeonato Português. Depois de se goleado pelo Paços de Ferreira na última rodada, o time dos brasileiros Anderson Polga, Rogério e Liedson foi surpreendido dentro de casa pelo Acadêmica Coimbra, por 1 a 0, neste domingo. Com isso, é o pior dos três grandes na tabela de classificação, em sexto, com 12 pontos ganhos. Confira os outros resultados deste domingo: Estrela Amadora 2 x 2 Marítimo, Penafiel 0 x 1 Vitória Setúbal, e União Leiria 3 x 0 Paços de Ferreira.