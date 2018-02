Sporting perde, mas continua na briga O Sporting perdeu neste domingo por 2 a 0 em casa para o Penafiel (13.º, com 27 pontos), mas continua na disputa pelo título de campeão português da temporada. É que fica na 4.ª posição, com 42 pontos, seis a menos que o líder Benfica. Os outros resultados do domingo: Academica 0 x 0 Rio Ave; Moreirense 0 x 0 Leiria; Beira-Mar 2 x 1 Estoril; e Vitória de Guimarães 3 x 1 Vitória de Setubal. Nesta segunda-feira, Boavista x Belenenses completam a 25.ª rodada.