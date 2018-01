Sporting rescinde contrato de Jardel O contrato entre o Sporting e o atacante brasileiro Jardel se "encontra automaticamente suspenso". O anúncio foi feito por meio de um comunicado oficial do clube português nesta quinta-feira, após a terceira falta do jogador, que deveria se apresentar para exames médicos. Segundo fontes locais, isto significa que Jardel deixará de receber salários e o assunto poderá passar para os tribunais. Jardel fora convocado pela Sociedade Anônima Deportiva (SAD) do Sporting e, segundo comunicado, não apresentou "justificativa legítima" para sua ausência. Jardel afirmou que tem um atestado médico que lhe permite se ausentar dos treinamentos até dia 22. O clube não aceitou e por três vezes exigiu a presença do jogador em Lisboa. A diretoria do Sporting informou que não recebeu nenhuma proposta pelo passe de Jardel. O atacante, que foi supostamente afetado por uma forte depressão por causa de sua separação matrimonial, pediu para deixar o futebol português. Jardel está se submetendo a um tratamento psiquiátrico desde 26 de julho e está em Fortaleza, sua cidade natal.