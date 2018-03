Sporting se classifica na prorrogação Em uma decisão dramática, o Sporting Lisboa se classificou para a final da Copa da Uefa, apesar da derrota por 3 a 2, na prorrogação, diante do AZ Alkmaar, nesta quinta-feira na Holanda. O atacante brasileiro Liedson fez um dos gols da equipe portuguesa. O outro foi marcado por Miguel Garcia, no final da partida. Perez, Huysegem e Jaliens marcaram para o AZ. No tempo normal, o AZ ganhou por 2 a 1. No primeiro jogo, o Sporting vencera por 2 a 1. A decisão está prevista para o próximo dia 18, em Lisboa. O outro finalista é o CSKA, da Rússia, que, também nesta quinta-feira, derrotou o Parma por 3 a 0.