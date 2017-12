Sporting só empata e o Benfica perde O favoritismo do Sporting de Lisboa, líder do Campeonato Português, não se concretizou e a equipe acabou empatando neste sábado em casa com o Braga por 2 a 2. Agora, a equipe do brasileiro Jardel, que marcou o primeiro gol, de pênalti, soma 54 pontos e pode perder a liderança do torneio caso o Boavista, que tem 52 pontos, vença neste domingo a equipe do Vitória Guimarães. Outra equipe que decepcionou foi o Benfica, que perdeu em casa para o União Leiria por 2 a 0 e manteve a quarta posição com 45 pontos. Já o União continua na quinta colocação e se aproxima ainda mais do Benfica com 40 pontos. Sete jogos completam a 25.ª rodada do campeonato no domingo e na segunda-feira: Varzim x Gil Vicente, Marítimo x Farense, Paços Ferreira x Santa Clara, Vitória Setubal x Alverca, Salgueiros x Porto, Beira Mar x Belenenses e Boavista x Vitória Guimarães.