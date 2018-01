Sporting vai a campo pela liderança O Sporting pode assumir neste domingo a liderança do Campeonato Português. Para isso, precisa vencer o Marítimo, no Funchal, pela 20.ª rodada. O Sporting tem 35 pontos e pode aproveitar o vacilo do Braga (36), que na sexta-feira perdeu para o Vitória de Guimarães por 1 a 0. Mas o Marítimo, sexto com 30 pontos, é difícil de ser batido em casa. O Benfica (34 pontos) recebe a lanterna Acadêmica (13) e pode subir na tabela.