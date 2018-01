Sporting vence Beira Mar em Portugal O Sporting ganhou do Beira Mar por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Português. Com esse resultado, o atual campeão foi para 52 pontos e ficou a seis do líder Boavista. O Braga, com 50, caiu para o terceiro lugar. O Sporting saiu na frente aos 33 minutos, com gol de Hugo. O Beira-Mar empatou quatro minutos mais tarde, com Fary. Mas Acosta, aos 39, recolocou a equipe de Lisboa em vantagem definitiva. O Beira-Mar tem 38 pontos e está em sétimo. A classificação agora tem: 1) Boavista, 56 pontos; 2) Sporting, 52; 3) Braga, 50; 4) Porto, 49; 5) Benfica, 45; 6) Belenenses, 40; 7) Beira-Mar, 38; 8) Paços Ferreira e União Leiria, 37; 10) Salgueiros, 36; 11) Farense, 35; 12) Marítimo, 34; 13) Alverca, 32; 14) Gil Vicente, 24; 15) Vitória Guimarães, 23; 16) Campomaiorense, 22; 17) Estrela da Amador e Desportivo Aves, 14.