Sporting vence Católica em casa O atual campeão peruano, Sporting Cristal, derrotou na noite desta quinta-feira o Universidad Católica, do Chile, por 3 a 1, em Lima, e passou para o segundo lugar do Grupo 2 da Copa Libertadores da América, com 7 pontos. Os brasileiros do Paysandu lideram invictos, com 13 pontos, o Cerro Porteño tem 5 e a Católica está em último, com 3. Flavio Maestri abriu o placar para o Sporting aos 34 minutos do primeiro tempo. No início da etapa final, Maestri, aos 14 minutos, marcou novamente. Três minutos depois, Julinho fez o terceiro gol para a equipe peruana. O gol dos chilenos saiu aos 44, com Patricio Ormazábal.